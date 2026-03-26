Torna l’inverno in Sicilia: aria gelida e venti di burrasca nelle prossime 48 ore

Un improvviso colpo di scena meteorologico riporta l’inverno in Sicilia. Secondo le previsioni diffuse da BreviMeteo, nelle prossime ore l’Isola sarà interessata da una intensa circolazione ciclonica che porterà condizioni di maltempo diffuso e fenomeni tipicamente invernali.

A partire dalla notte di oggi, giovedì 26 marzo, e per le successive 48 ore, la Sicilia sarà colpita da un’ondata di aria fredda di origine artica continentale, con effetti significativi su gran parte del territorio.

Gelo e forti venti

Le condizioni meteo saranno particolarmente avverse, con precipitazioni intense accompagnate da grandinate. Le temperature subiranno un brusco calo, con valori gelidi già oltre i 500 metri e possibili gelate notturne.

Previsti inoltre venti di burrasca e mari agitati, elementi che contribuiranno a rendere il quadro meteorologico ancora più critico, soprattutto lungo le coste e nelle aree più esposte.

Gli esperti parlano di una situazione con criticità che potrebbero interessare vaste aree del territorio siciliano. Particolare attenzione è richiesta nelle zone collinari e montuose, dove le condizioni potrebbero risultare più severe.

Si tratta di un ritorno dell’inverno tardivo, con temperature che, in alcuni casi, potrebbero risultare persino inferiori a quelle registrate durante i mesi invernali.

Perché accade: il ruolo del “final warming”

Alla base di questo brusco cambiamento c’è anche il cosiddetto Final Warming, un fenomeno che si verifica tra marzo e aprile e che segna il riscaldamento definitivo della stratosfera polare.

Durante l’inverno, il vortice polare trattiene il freddo alle alte latitudini, ma quando viene disturbato e poi si dissolve, può favorire discese improvvise di aria gelida verso latitudini più basse, come nel caso attuale.

L’invito alla prudenza

Gli esperti invitano la popolazione a prestare la massima attenzione e ad adottare tutte le precauzioni necessarie, soprattutto nelle aree interne e montane.

Marzo si conferma ancora una volta un mese imprevedibile, capace di passare in poche ore da scenari primaverili a condizioni pienamente invernali.