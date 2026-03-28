Torna l’ora legale: stanotte lancette avanti di un’ora e più luce fino a sera

Stanotte torna l’ora legale: alle 2 le lancette andranno spostate avanti di un’ora, direttamente alle 3. Questo significa che si dormirà un’ora in meno, ma da domani si potrà beneficiare di giornate più lunghe e luminose.

L’adozione dell’ora legale nasce proprio con l’obiettivo di ottimizzare l’uso della luce naturale, con un conseguente risparmio energetico. Non solo: più luce nel tardo pomeriggio tende anche a favorire attività all’aperto ed uno stile di vita più dinamico.

Il periodo dell’ora legale accompagnerà tutta la stagione estiva. Il ritorno all’ora solare è già fissato per il fine settimana tra il 24 e il 25 ottobre 2026, quando alle 3 di notte si tornerà indietro alle 2, recuperando così l’ora di sonno “persa” in primavera, ma accorciando le ore di luce serale.

Nel frattempo, il tema del cambio stagionale resta aperto anche sul piano politico. La Camera dei Deputati ha avviato un approfondimento per valutare l’ipotesi di mantenere l’ora legale tutto l’anno. L’obiettivo è arrivare a una decisione entro il 30 giugno 2026.

A livello europeo, il dibattito non è nuovo: già nel 2019 il Parlamento europeo si era espresso a favore dell’abolizione del cambio tra ora solare e legale. Tuttavia, la mancanza di una posizione condivisa tra i vari Stati membri ha finora bloccato l’attuazione della riforma. In assenza di nuove decisioni, il sistema attuale – con due cambi all’anno – resterà in vigore almeno fino al 2030.