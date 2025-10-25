Torna l’Ora solare: stanotte lancette indietro di un’ora

Alle 3 del mattino le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, segnando così le 2. L’ora solare torna quest’anno, come d’abitudine, durante l’ultimo weekend di ottobre quando guadagneremo un’ora di sonno in più. Il passaggio dall’ora legale (attualmente in vigore da marzo) a quella solare avverrà nella notte.

Un piccolo cambiamento che segna ufficialmente l’arrivo della stagione invernale. Potremo dormire un’ora in più, ma le giornate appariranno più corte: farà buio prima la sera e si avrà più luce al mattino.

L’ora solare resterà in vigore fino all’ultima domenica di marzo 2026, quando tornerà l’ora legale.

Negli ultimi anni si discute se abolire o meno il cambio dell’ora: il Parlamento Europeo, infatti, nel 2019 ha votato a favore della possibilità per ogni Paese membro di decidere se mantenere il doppio cambio stagionale o adottare un’ora stabile tutto l’anno. L’Italia, per ora, ha scelto di non modificare il sistema.