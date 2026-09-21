Cultura · 25 settembre

Torna “Priolo in Arte, Blu di Prussia”, la IX edizione della Mostra dell’Angelo Custode, presentata dal Circolo Culturale Tommaso Gargallo. In esposizione le opere di Francesco Buggea. È giunta alla nona edizione “Priolo in Arte”, la mostra dell’Angelo Custode, presentata dal Circolo Culturale Tommaso Gargallo, presidente Angelo Musumeci, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono, che sarà inaugurata venerdì 25 settembre, alle ore 17.30, in Via Angelo Custode a Priolo Gargallo e aperta al pubblico gratuitamente sino al 4 ottobre.

Questa edizione avrà, come protagonista, le opere pittoriche dell’Artista priolese Francesco Buggea, che ha voluto dare un’impronta particolare alla sua mostra, intitolata “Blu di Prussia”. La Mostra, allestita presso la sede di Priolo Gargallo dello storico Circolo Culturale, sarà un percorso scenografico ed artistico nel “blu di Prussia”, il primo pigmento sintetico della storia, che porta con se il rigore della mente razionale, la precisione della chimica, ma si manifesta come l’imprevisto, il mistero che sfugge al controllo. In questa esperienza artistica Francesco Buggea sarà affiancato da altre quattro Artiste priolesi, protagoniste negli anni passati delle scorse edizioni di “Priolo in Arte”, Cetty Urso, Floriana Materazzo, Elisa Gozzo e Antonella Gentile, che esporranno le loro opere.

Il Presidente Angelo Musumeci esprime grande soddisfazione per l’edizione di “Priolo in Arte, Blu di Prussia”, che conferma un ruolo ormai consolidato del Circolo Culturale T.G. nella proposta di iniziative culturali di grande spessore, che rappresentano appuntamenti ormai attesi dalla comunità di Priolo.