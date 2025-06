Tornano le Feste Archimedee a Siracusa, ecco il programma

Dal 2 al 5 luglio Siracusa torna ad essere la casa delle Feste Archimedee. Dodicesima edizione dell’appuntamento dedicato alla celebrazione del talento, dell’arte e della creatività giovanile che gode del patrocinio del Comune di Siracusa, inserito nel calendario del Ventennale Unesco, e dall’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Sicilia.

Diverse le novità: il grande palcoscenico delle serate delle Feste Archimedee diventa l’Arena Maniace, proprio accanto al suggestivo castello federiciano; debutta poi quest’anno l’Ortigia Comics and Games, dedicata agli appassionati di fumetti, manga, cosplay e giochi di ruolo curato da Sergio Linares.

“Oltre i confini” è il claim scelto per le Feste Archimedee 2025. “È proprio questo il nostro invito: superare barriere, mentali e geografiche; farsi ispirare dalla forza delle idee; uscire dalla comfort zone per esplorare cosa c’è oltre il conosciuto. Insomma, andare oltre i nostri limiti, i nostri confini. Feste Archimedee è un laboratorio di futuro, un luogo dove si coltiva il sogno e si riscopre la promessa di ciò che possiamo diventare”, spiega Edda Cancelliere, presidente dell’associazione Le Interferenze che organizza e promuove le Feste Archimedee di Siracusa.

“Quest’anno siamo orgogliosi di annunciare la collaborazione con il Festival dei Giovani di Gaeta. Accompagneremo insieme questo ponte simbolico tra realtà visionarie, unite da un solo obiettivo: dare voce alle nuove generazioni”, aggiunge.

Tocco internazionale, poi, assicurato dalla presenza dei ragazzi di Tenerife che porteranno in scena “Itaca non è un luogo”, spettacolo scritto proprio per le Feste Archimedee e che rappresenta il frutto dell’impegno dell’Associazione con i progetti ERASMUS”.

Come da tradizione, una grande parata aprirà le giornate delle Feste Archimedee. Mercoledì 2 luglio, centinaia di giovani atleti e sportivi siracusani inaugureranno la manifestazione: un’ondata di freschezza, nel segno del coinvolgimento. Partenza alle 18 dalla statua di Archimede, sull’Umbertino, per raggiungere piazza Duomo attraverso corso Matteotti e piazza Archimede. La parata è realizzata in collaborazione con oltre trenta tra società sportive, scuole e associazioni.

Ed ancora a proposito di sport, dal 2 al 5 luglio, dalle 19 alle 21, dimostrazioni e pratica sportiva per tutti, alla Marina, con “Sport e Oltre” curato dall’assessore Giuseppe Gibilisco.

Ogni pomeriggio, dal 2 al 5 luglio, sempre in Ortigia, laboratori didattici e momenti di gioco per coinvolgere grandi e piccini in piacevoli scoperte e divertenti momenti didattici.

Ad esempio, insieme al personale ARPA Sicilia sarà possibile conoscere le tante e preziose attività dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale anche attraverso strumenti scientifici, innovativi e coinvolgenti. Sarà inoltre possibile vivere un’esperienza immersiva con i visori (Oculus) del progetto CORALLO, con i quali sarà possibile esplorare la biodiversità delle Aree Marine Protette della nostra regione.

E ritorna la collaborazione con la Fondazione Inda con “Plutobus”, spettacolo itinerante a cura di Michele Dell’Utri con la sezione Balestra dell’ADDA. Appuntamento a partire dalle 18 di sabato 5 luglio, presso l’ipogeo di piazza Duomo.

Il 2 luglio, dalle 19 alle 21, l’affascinante partita di scacchi viventi in piazza Duomo, a cura di Alessandro Servito, con la partecipazione dell’Asd Paolo Boi di Siracusa e del comprensivo Lombardo Radice ed il supporto di Ada Strano, Riccardo Marzaduri e Simone Miano.

Confermata quindi la collaborazione con svariate istituzioni scolastiche siracusane. Si ringraziano le dirigenze per la vivace disponibilità.

Ed ogni sera, consueta offerta “on stage” sul palco delle Feste Archimedee in Arena Maniace:

Mercoledì 2 luglio, alle ore 20:30, “Danza oltre la danza” a cura di Vincenzo Macario. Conducono Cristina Di Falco e Pietro Cancelliere.

Giovedì 3 luglio, alle 20:30, “Itaca es no un lugar” di Ariadna Simo (Tenerife); alle 21.30 “Home. Liberi di ascoltarsi” di Jvan Bottaro (compagnia JB Bance Project); alle 22.30 Polaroid in concerto e spettacolo di pole dance.

Venerdì 4 luglio, nella sala ipostila del Castello Maniace, alle 19.30 proiezione: RUN; alle 21, “La Notte dei Talenti” a cura di Mirella Furnari e Vincenzo Macario. Con la partecipazione delle etoiles Arianne Lafita Gonzalves e Vittorio Galloro ed il corpo di ballo Romae Capital Ballet di Antonio Desiderio. Conduce Mimmo Contestabile.

Sabato 5 luglio, alle 21, gran finale con il “Premio Feste Archimedee” a cura di Claudio Iudicelli e Vincenzo Macario. Conduce Naomi Moschitta, con la partecipazione straordinaria di Mimì (vincitrice del contest X-Factor), Francesca Bosco (finalista Amici), Simona Molinari e Tony Canto.

Debutta quest’anno l’appuntamento collaterale Ortigia Comics and Games. Dal 3 al 5 luglio, dalle 10 alle 21 in piazza Federico di Svevia per la mostra-mercato. Workshop nella sala ipostila del Castello Maniace ed esibizioni all’Arena Maniace.

Non mancheranno le sorprese, come un rapido sguardo al programma completo in delle Feste Archimedee di Siracusa vi permetterà di scoprire. A proposito di programma, le Feste Archimedee sposano la linea della sostenibilità ambientale: non sono state stampate locandine, gli appuntamenti possono essere consultati, utilizzando lo smartphone, per la lettura di appositi QR code. Una scelta di responsabilità verso l’ambiente.

“Non è solo una scelta ecologica. È un gesto coerente con i valori delle Feste Archimedee: creatività, innovazione, educazione e rispetto per il mondo che ci ospita. È un invito a pensare in modo diverso, a usare gli strumenti del presente per costruire un futuro più giusto, più verde, più intelligente. Ogni cambiamento porta con sé una opportunità. Noi abbiamo scelto di coglierla”, dice al riguardo Maria José Occhipinti.