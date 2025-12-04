Tornano le Stelle di Natale AIL: dal 5 all’8 dicembre la solidarietà illumina Siracusa e provincia

Era il 1989 quando, grazie all’intuizione della Presidente dell’AIL di Reggio Calabria, furono vendute le prime 500 Stelle di Natale per acquistare macchinari destinati all’ematologia locale. Un’idea semplice ma rivoluzionaria, che quattro anni più tardi coinvolse tutte le Sezioni AIL d’Italia. Da allora, le Stelle di Natale rappresentano un appuntamento irrinunciabile di solidarietà e sostegno ai pazienti ematologici.

Anche quest’anno l’iniziativa torna nelle piazze italiane il 5, 6, 7 e 8 dicembre, per offrire a tutti la possibilità di contribuire alla ricerca scientifica e ai servizi di assistenza dell’AIL. Con un contributo minimo di 15 euro, sarà possibile ricevere la tradizionale Stella di Natale. Negli stand saranno presenti anche i “Sogni di Cioccolato AIL”, una stella di cioccolato disponibile con una donazione minima di 15 euro, e i panettoni Fiasconaro da 750 g, classici o al cioccolato, con un contributo di 18 euro.

«I numeri delle Stelle di Natale – dichiara il presidente AIL Siracusa, Claudio Tardonato – raccontano un impegno costante e una grande fiducia da parte delle persone. Dal 1989 a oggi abbiamo distribuito oltre 16,5 milioni di piantine e raccolto più di 203,5 milioni di euro. Risorse preziose che consentono alla ricerca di crescere e permettono a pazienti e caregiver di ricevere servizi migliori e sempre più capillari. Anno dopo anno AIL è cresciuta grazie al contributo di tanti sostenitori, costruendo una rete di solidarietà che oggi conta 83 sezioni su tutto il territorio nazionale».

I volontari AIL saranno presenti a Siracusa in piazza San Giovanni e presso il Centro Commerciale Archimede; ad Augusta in piazza Duomo; ad Avola in piazza Umberto; a Floridia in piazza del Popolo; a Noto in piazza Trigona ed a Ferla in piazza Crispi.