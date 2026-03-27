Torneo delle Regioni, Giancarlo Betta guida l’Under 19 Sicilia: “Convocati i migliori, vogliamo fare bene”

C’è un siracusano alla guida dell’Under 19 siciliana che parteciperà alla 62^ edizione del Torneo delle Regioni in Puglia: è Giancarlo Betta, allenatore capace di vincere due scudetti con la Berretti del Siracusa e protagonista della cavalcata del Noto dalla Promozione alla Serie D. Per lui anche esperienze con il Modica (dove ha vinto il campionato di Promozione e la Coppa nello stesso anno), il Palazzolo e anche sulla panchina della prima squadra del Siracusa. Ora guida i giovani della rappresentativa regionale Under 19. Con lui anche un altro siracusano: il preparatore atletico Alessandro Di Mauro.

Mister, partiamo subito parlando della competizione: che torneo sarà e come ci arriva la nostra selezione?

“Sarà un torneo molto competitivo, noi abbiamo convocato 20 giocatori dopo una lunga selezione e pensiamo di aver scelto i più forti e i migliori. Avevamo una rosa di 25-26 nomi ma per motivi di regolamento abbiamo dovuto ridurla a 20. Pensiamo di aver fatto bene”.

Come è stato questo lavoro da selezionatore, decisamente diverso dall’allenare e seguire una squadra giorno dopo giorno, settimana dopo settimana…

“Sicuramente più tranquillo perché gli allenamenti sono di meno, ma è un’esperienza diversa che permette di valutare tutto il patrimonio giovanile siciliano”.

Che squadra vedremo? Quali le avversarie da temere?

“Siamo in un girone tosto, penso che le squadre da temere siano alla fine quelle che hanno una base più ampia di scelta, dunque le regioni con più tesserati. Penso a Lombardia e Campania, che sono nel nostro girone. Ma questo non deve preoccuparci: sarà un girone tosto ma un torneo bellissimo”.

Il presidente Morgana ha dimostrato grande impegno e attenzione sull’argomento giovani, segno di un Comitato che vuole puntare sul calcio giovanile…

“Il Comitato c’è stato molto vicino in questi mesi di avvicinamento. Ci ha permesso di organizzare stage e avere più giorni di allenamento consecutivi così da mettere la squadra e il gruppo nelle condizioni di potersi conoscere ed esprimersi nel miglior modo possibile. Non possiamo che ringraziare il presidente Morgana”.

Si dice che “si può fare sempre di più”, cosa bisognerebbe fare in questo momento per il calcio siciliano e italiano?

“Lo dico da sempre e le mie parole possono sembrare di presunzione, ma il problema resta la formazione e la competenza di chi allena nei settori giovanili. Alla base c’è tutto questo e noi spesso si parte in ritardo perché mancano le basi formative. Ci vuole gente con competenza, gente che studia e si forma, anche personalmente, per capire come si lavora e come crescere. Questo non sempre succede”.

Ha “pescato” indistintamente da Eccellenza e Promozione: al momento gli juniores obbligatori sono solo 2, questa cosa secondo lei è un bene o un male?

“Io la penso diversamente, farei al contrario e so di attirarmi qualche inimicizia. Nei campionati regionali metterei massimo 4 o 5 giocatori over, il resto sotto i 23 anni: impensabile che usciti dalla quota in tanti rischiano di non giocare più e si alza il tasso di abbandono”.

Vent’anni fa due vittorie consecutive dello Scudetto con la Berretti del Siracusa, cosa è cambiato nell’attenzione delle società verso i settori giovanili?

“Non è cambiato nulla, quei due Scudetti furono frutto di lavoro individuale e personale di un gruppo di ragazzi, guidato da un gruppo di lavoro di altissimo livello guidato da un gruppo di lavoro di altissimo livello. Qualcosa che che non si è più realizzato, a cui non si è mai data continuità”.

Ha convocato due giovani della nostra provincia: Federico Caruso dell’Avola e Giorgio Mallia del Noto…

“Conta poco la provenienza, abbiamo scelto di prendere i miglior e quelli su cui fare massimo affidamento. Caruso sta facendo un grande campionato con l’Avola, è un giocatore affidabile che può coprire più ruoli. È una garanzia da questo punto di vista.

Posso farle una domanda amarcord? Lavorare accanto a Carlo Breve non le ricorda il duello Acireale-Noto nel campionato di Eccellenza 2009/2010?

“Sono le cose del cacio (sorride, ndr). Una bellissima rivalità tanti anni fa, una storia di sport che ritorna. In quella occasione ci siamo apprezzati a vicenda, adesso ci ritroviamo a lavorare insieme ed è una cosa positiva”.