Torneo delle Regioni, presentato il girone Siracusa-Ragusa. Morgana (Figc Lnd Sicilia): “evento atteso, quattro titoli nazionali in palio”

Quasi 2mila persone attese in Sicilia per un evento che vedrà protagonista anche la provincia di Siracusa con 4 stadi (Avola, Siracusa, Rosolini e Canicattini, a cui va aggiunto quello di Pozzallo). Stamattina ad Avola si è svolta la presentazione del Torneo delle Regioni di calcio giovanile che sarà organizzato dalla Figc Lnd Sicilia. Presenti il presidente regionale Figc Lnd Sandro Morgana, il sindaco di Avola Rossana Cannata e l’assessore allo Sport del comune avolese Fabio Cancemi, il sindaco di Canicattini Paolo Amenta, il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, l’assessore allo Sport di Rosolini Carmelo Floriddia, il presidente Figc Siracusa Nello Cavarra e il consigliere regionale Maurizio Rizza.

“Dobbiamo e vogliamo fare sistema – ha detto il presidente Sandro Morgana – perché se è vero che parliamo di calcio e assegneremo 4 titoli nazionali, vale a dire quello Under15, Under17, Under 19 e Under23 femminile, è anche vero che vogliamo dare prova di una buona organizzazione e di una Sicilia che sa fare squadra coinvolgendo le varie realtà che permetteranno di realizzare e ospitare questo evento. Devo ammettere che il girone del Sud Est è stato molto richiesto, nel senso che in tanti avevano curiosità e piacere di venire a visitare questa zona di Sicilia, dal ragusano al siracusano, proprio a testimonianza che l’idea è quella di andare oltre al calcio e puntare anche sul turismo legato allo sport. Ci sarà poi l’aspetto legato alla solidarietà, con una donazione di 5 euro per ogni gol segnato. Insomma, c’è tanto, ma tanto è stato possibile grazie anche all’impegno degli amministratori locali che hanno dotato le loro città di stadi all’altezza della situazione, di strutture che ci hanno permesso di accorciare il gap con le altre regioni”.

Saranno 20 le rappresentative regionali in arrivo, quattro le categorie per cui si assegneranno i titoli nazionali con lo svolgimento del trofeo in programma dall’11 al 18 aprile. Cinque i gironi: oltre a quello che si svolgerà a Siracusa e Ragusa, ci sono quelli di Catania, Messina/Taormina, Palermo/Trapani e Agrigento/Caltanissetta/Enna.

Ogni girone sarà composto da quattro squadre. Le cinque vincenti e le tre migliori seconde accederanno alla seconda fase, che si terrà a Taormina e Giardini Naxos, con le finali in programma presso lo Stadio di Taormina, uno degli impianti più suggestivi dell’Isola.