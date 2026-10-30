Totò, i biscotti dei Morti che sanno di casa: la ricetta in Sicilia si tramanda da secoli

Attualità · curiosità

Con l’arrivo dell’autunno, nelle cucine siciliane torna un profumo familiare: cacao, cannella e, in qualche casa, chiodi di garofano. È il segnale che si avvicina il 2 novembre, la festa dei Morti, e che sulle tavole stanno per arrivare i totò. Sono piccoli biscotti glassati, croccanti fuori e morbidi dentro. Ogni angolo dell’isola li prepara a modo suo e li chiama con un nome diverso.

La loro storia comincia dietro le mura dei monasteri. Lì, per secoli, le religiose hanno custodito e perfezionato molte delle ricette che ancora oggi raccontano la Sicilia. Dai conventi i totò sono passati nelle case, e di generazione in generazione sono diventati un dolce di famiglia.

Nella Sicilia orientale, soprattutto tra Catania e Siracusa, hanno la forma di piccole sfere. Anche il nome ha una storia curiosa. Si racconta che “totò” sia la contrazione di un’espressione dialettale che vuol dire “tieni tu e tengo io”. È un modo scherzoso per dire che, quando ne assaggi uno, è difficile fermarsi.

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Un tempo l’impasto si faceva con lo strutto. Oggi si usa soprattutto il burro, che lo mantiene morbido. La superficie è coperta da una glassa scura al cacao, ma c’è chi preferisce la versione al limone, più fresca. Con il nome di “tetù” si trovano anche varianti più ricche, con farina di mandorle e un cuore di marmellata.

I totò hanno molti “parenti”. In provincia di Palermo, per i Morti, si preparano i biscotti catalani, rotondi o a forma di cilindro. In tutta l’isola ci sono poi i biscotti regina, coperti da un sottile velo di glassa al limone.

Anche Andrea Camilleri ha raccontato questa tradizione. Ricordava che fino al 1943, nella notte tra l’1 e il 2 novembre, le case siciliane si riempivano della presenza dei familiari scomparsi. Non erano fantasmi da temere, ma volti cari, “tali e quali alle fotografie esposte in salotto”. Al mattino i bambini trovavano i doni e i dolci dei Morti: frutta di martorana, rami di miele, mustazzola al vino cotto, biscotti regina, tetù, carcagnette e, naturalmente, i totò.

Una ricetta unica non esiste. Ogni provincia, anzi ogni famiglia, custodisce la propria versione, spesso scritta a mano su un vecchio quaderno o affidata alla memoria delle nonne. Alcune cose però non cambiano: il biscotto al cacao profumato di cannella e la glassa croccante che lo avvolge. È una dolcezza semplice, che ogni anno a novembre riporta la memoria a tavola.