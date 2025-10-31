Totò: perché si chiamano così e qual è la loro storia nel Siracusano

Tra la fine di settembre e i primi di ottobre, e in particolare in occasione della commemorazione dei defunti del 2 novembre, in Sicilia torna protagonista una ricetta che profuma di memoria e tradizione: i totò, i celebri biscotti glassati dalla doppia consistenza. Croccanti fuori e morbidi dentro, questi dolci assumono sfumature e nomi diversi a seconda delle province dell’isola.

I totò affondano le loro radici nelle cucine dei monasteri siciliani, custodi e motori di tante ricette che ancora oggi raccontano la storia dell’isola. Nella Sicilia Orientale, soprattutto tra Catania e Siracusa, i biscotti hanno forma sferica e un nome curioso – totò – che corrisponde alla crasi della traduzione del dialetto: “tieni tu e tengo io”, un chiaro riferimento all’impossibilità di fermarsi dopo averne assaggiato uno.

Un tempo preparati con lo strutto, oggi vengono realizzati con il burro, che mantiene la morbidezza dell’impasto. La superficie, invece, viene resa ancora più invitante da una glassa scura al cacao, anche se ne esiste una variante al limone. I “tetù”, altra denominazione diffusa, possono arricchirsi di farina di mandorle e marmellata. Sempre legati al periodo dei morti sono anche i biscotti catalani della provincia di Palermo, dalla forma rotonda o cilindrica, e i biscotti regina, ricoperti da una sottile glassa al limone.

La tradizione dei dolci dei morti è stata raccontata anche da Andrea Camilleri, che ricordava come, fino al 1943, la notte tra l’1 e il 2 novembre fosse popolata nelle case siciliane da figure familiari defunte, non come spettri, ma “tali e quali alle fotografie esposte in salotto”. Una ricorrenza che si accompagnava a dolci rituali: frutta di martorana, rami di miele, mustazzola al vino cotto, biscotti regina, tetù, carcagnette e naturalmente i totò, simbolo di una dolcezza che ancora oggi unisce memoria e gusto.

Trattandosi di una ricetta regionale tradizionale non ne esiste un unica versione ed ogni provincia ed addirittura ogni famiglia ha la sua, i punti in comune tra le varie interpretazioni del medesimo dolce sono però il biscotto al cacao profumato di cannella e a volte anche chiodi di garofano e la glassa croccante al cacao