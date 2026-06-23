Tpl a Siracusa: Sais si aggiudica l’appalto per 9 anni

Il servizio di trasporto pubblico locale urbano su gomma della città di Siracusa è stato aggiudicato a Sais Autolinee Spa: il settore Mobilità e Trasporti ha approvato i verbali di gara, preso atto dell’esito positivo delle verifiche sui requisiti dell’aggiudicatario e rideterminato la data di avvio del nuovo servizio.

Alla procedura aperta sopra soglia europea è pervenuta una sola offerta, presentata proprio da Sais, società che già gestisce il servizio urbano in regime di affidamento e proroga tecnica. L’offerta ha ottenuto un punteggio di 73,42 su 80, mentre l’offerta economica ha previsto un ribasso dello 0,15% sull’importo annuo posto a base di gara. L’importo annuo post aggiudicazione è pari a 2.893.216,45 euro, Iva esclusa. Per i 9 anni di concessione l’importo complessivo ammonta a 26.038.948,01 euro oltre Iva, per un totale di 28.642.842,81 euro. Il quadro economico complessivo, comprensivo anche dell’eventuale opzione di rinnovo per un ulteriore anno e delle somme a disposizione dell’amministrazione, arriva a 32.960.161,08 euro.

Il nuovo affidamento, inizialmente stimato con avvio dal primo luglio 2026, partirà invece l’1 gennaio 2027. La rideterminazione della data è legata ai tempi necessari per completare gli adempimenti successivi all’aggiudicazione, la stipula del contratto, le comunicazioni obbligatorie e le attività propedeutiche al subentro operativo. Fino all’effettivo avvio del nuovo concessionario, la continuità del servizio sarà garantita con un separato provvedimento di proroga tecnica dell’attuale rapporto.

La concessione avrà durata di 9 anni, con facoltà per il Comune di disporre la prosecuzione del contratto per un ulteriore anno. L’aggiudicazione è immediatamente efficace, essendosi concluse positivamente le verifiche sui requisiti della società.

Nel corso delle verifiche era emersa una violazione fiscale non definitivamente accertata, relativa a un avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate per un presunto debito di 44.416,98 euro. La società ha chiarito che la posizione era stata regolarizzata e che la richiesta di pagamento era stata annullata il 27 maggio 2026. Alla luce della documentazione acquisita, gli uffici hanno quindi ritenuto concluse positivamente le verifiche.

Con questo provvedimento si chiude dunque la fase di gara e si apre quella degli adempimenti contrattuali e organizzativi che dovranno portare, dal 2027, all’avvio della nuova concessione del trasporto pubblico urbano a Siracusa.

Nel frattempo prosegue il rinnovo della flotta del trasporto pubblico urbano con l’arrivo di altri due autobus elettrici Karsan da 8 metri. I mezzi sono stati acquistati grazie a uno specifico finanziamento del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti destinato al potenziamento della mobilità sostenibile e all’ammodernamento del servizio pubblico. ​I nuovi mezzi si aggiungono ai sei autobus della stessa tipologia, di cui tre in esercizio e tre in fase di immatricolazione, portando a otto il numero complessivo di bus elettrici Karsan previsti nell’ambito del programma oggetto del finanziamento.

“Con questo investimento – afferma il sindaco Francesco Italia –, oltre a potenziare il servizio urbano, rafforziamo il processo di transizione ecologica del trasporto pubblico, migliorandone la qualità e contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale”. ​Appartenenti alla gamma e-Atak, i due autobus sono a emissioni zero. Hanno un’autonomia di 300 chilometri, tempi di ricarica di circa 3 ore e posso trasportare fini a 52 passeggeri. Il pianale ribassato consente l’accesso alle carrozzine dei soggetti con disabilità.