Tra Cielo e Pietra. Militti: “domani l’evento a Melilli dedicato alla promozione della cultura, dell’arte e alla valorizzazione del territorio”

Si terrà domani dalle 19 l’evento “Tra Cielo e Pietra: un viaggio esclusivo nel cuore di Melilli”, un incontro dedicato alla promozione della cultura, dell’arte e alla valorizzazione del Territorio.

Nel corso della serata verrà presentato ufficialmente il secondo numero di Suruq, il magazine che narra i luoghi d’eccellenza della Sicilia, attraverso storie, immagini e approfondimenti che restituiscono il valore e la ricchezza del nostro patrimonio storico, culturale e paesaggistico.





E, come ricorda l’assessore comunale Giuseppe Militti, ci saranno panel dedicati a cultura, territorio e sport.

A coronare l’appuntamento sarà la Cerimonia di conferimento delle Onorificenze al merito sportivo Coni Sicilia, un momento solenne durante il quale verranno insignite personalità di rilievo del panorama sportivo siciliano, distintesi per dedizione, spirito di sacrificio e risultati di eccellenza.