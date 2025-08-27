“Tra Cielo e Pietra”: un viaggio esclusivo nel cuore di Melilli

Il 29 agosto Melilli diventa palcoscenico di un grande evento che intreccia cultura, territorio e comunità: “Tra Cielo e Pietra”, un’iniziativa organizzata dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Carta che mira a valorizzare le eccellenze siciliane e a costruire nuove prospettive di crescita condivisa.

La serata, trasmessa in diretta streaming su SiracusaNews e sui canali del Comune di Melilli, si articolerà in tre tavole rotonde tematiche che affronteranno i grandi nodi della Sicilia di oggi e di quella che vorremmo disegnare per il domani.





Cultura come identità

Il primo panel sarà dedicato al ruolo della cultura come radice e motore di identità, con uno sguardo al patrimonio artistico e alle nuove forme di innovazione culturale. Tra gli ospiti confermati Aliai Venturi Quattrini, Amministratore delegato di SOFINE, Mario La Rocca, Dirigente Generale Dipartimento dei beni culturali e dell’Identità siciliana, Corrado Figura, sindaco di Noto e Francesco Italia, sindaco di Siracusa e Presidente della Fondazione INDA.

Territorio e sviluppo

Il secondo momento di confronto metterà al centro le sfide del territorio, lo sviluppo sostenibile e le opportunità di crescita legate a nuovi modelli economici e ambientali. Sul palco interverranno, oltre al padrone di casa Giuseppe Carta, anche i colleghi Vincenzo Parlato e Alessandro Caiazzo, primi cittadini di Sortino e Buccheri oltre a Francesco Colianni, Assessore Regionale rifiuti.

Sport e comunità

La terza e ultima tavola rotonda esplorerà il valore dello sport come collante sociale, occasione di inclusione e strumento di coesione per le comunità locali. Tra i presenti Michelangelo Giansiracusa, Presidente Libero Consorzio, Falsone Vincenzo, Presidente Coni Regionale, Gambuzza Silvana, Delegata Provinciale del CONI Siracusa e Luigi Di Stefano, Presidente Melilli Volley.

La serata si concluderà con la consegna di onorificenze e medaglie al merito ad atleti, dirigenti e società sportive, celebrando impegno, passione e risultati che rafforzano il legame tra persone e territorio.

“Tra Cielo e Pietra” si propone come un momento di dialogo e visione collettiva, capace di unire istituzioni, imprese, cultura e sport attorno a un’unica idea: costruire insieme il futuro della Sicilia.