Melilli si prepara a vivere una serata di grande prestigio con l’evento “Tra Cielo e Pietra: un viaggio esclusivo nel cuore di Melilli”, in programma venerdì 29 agosto alle 19 in Piazza San Sebastiano.

Un appuntamento che intende celebrare la cultura, l’arte e la valorizzazione del territorio, offrendo alla cittadinanza un’occasione di incontro e condivisione. Nel corso della serata sarà presentato ufficialmente il nuovo numero di Suruq, il magazine che racconta i luoghi d’eccellenza della Sicilia attraverso reportage, immagini e approfondimenti capaci di restituire l’anima storica, culturale e paesaggistica dell’isola.





A rendere ancora più significativo l’evento sarà la Cerimonia di conferimento delle Onorificenze al merito sportivo Coni Sicilia, un momento solenne che premierà figure di spicco del panorama sportivo siciliano. Personalità che, con impegno e dedizione, si sono distinte per risultati di eccellenza e per aver trasmesso i valori autentici dello sport.

“Tra Cielo e Pietra” si annuncia dunque come un incontro capace di unire il racconto delle eccellenze siciliane alla celebrazione dello sport e delle sue virtù, rafforzando il legame tra comunità, cultura e territorio.