Tra musica e introspezione: LaNobileA e Barbara Catera presentano “malaMente”

Un racconto musicale intenso e fuori dagli schemi che affronta il tema della fragilità emotiva e dell’ipersensibilità. Si intitola “malaMente” il nuovo brano firmato da Angela Nobile, in arte LaNobileA, insieme al soprano lirico Barbara Catera, in uscita il 20 marzo.

Il progetto nasce dall’incontro tra due sensibilità artistiche diverse ma complementari e si sviluppa come una narrazione sonora capace di unire scrittura contemporanea e vocalità lirica, creando un contrasto emotivo potente e originale. Il brano è stato scritto e interpretato dalle due artiste e prodotto da Rory Di Benedetto.

Il titolo, “malaMente”, racconta la frattura invisibile tra ciò che si mostra all’esterno e ciò che si prova realmente dentro. Una voce attraversata da una forte sensibilità che diventa allo stesso tempo abilità emotiva e peso, in un mondo che spesso tende a banalizzare il dolore o a ridurlo a diagnosi rapide e soluzioni superficiali.

Il testo alterna immagini di quotidianità e pensieri più profondi: giornate in cui lo specchio restituisce sicurezza e bellezza si contrappongono ad altre in cui è difficile perfino guardarsi. La protagonista si muove in una realtà che tende a minimizzare il disagio con frasi come “hai proprio tutto, cosa piangi a fare”, trasformando la sofferenza in qualcosa da correggere piuttosto che da ascoltare.

In questo racconto, la voce lirica di Barbara Catera apre uno spazio sospeso e quasi cinematografico, dove la fragilità diventa canto e la notte lascia intravedere uno spiraglio di speranza. L’intreccio con la voce di LaNobileA amplifica il contrasto tra forza e vulnerabilità, restituendo al pubblico un’esperienza emotiva intensa.

Il risultato è un brano che non cerca compassione ma ascolto, trasformando la vulnerabilità in una dichiarazione di verità. “malaMente” diventa così un invito a riconoscere e accogliere le emozioni più complesse, ricordando che sentire profondamente non è una debolezza, ma una forma autentica di umanità.