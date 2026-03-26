Tra tecnologia ed etica, Pronto soccorso: il sistema Tracking da Siracusa viene adottato anche in altre realtà siciliane

Non più incertezza, nell’attesa di parlare con il personale sanitario del Pronto soccorso per avere notizie del paziente, ma un percorso chiaro e umano. L’Asp di Siracusa consolida il proprio primato nell’innovazione dei flussi in emergenza-urgenza: il sistema di PS Tracking, ideato e sviluppato interamente dalle competenze d’eccellenza dello staff informatico dell’Asp di Siracusa è oggi un modello di riferimento adottato con successo anche da altre realtà sanitarie dell’Isola.

L’Asp di Siracusa, seguendo l’intuizione che la cura del paziente passa anche attraverso la serenità dei suoi cari, riducendo le distanze e tracciando passo dopo passo il processo di cura, ha realizzato il sistema di tracking, integrato nel processo di triage, nato nelle stanze informatiche dell’Azienda e ora richiesto e diffuso anche in altre realtà, garantendo privacy e semplicità. Grazie al sistema di tracciamento digitale, il familiare indicato dal paziente può seguire in tempo reale, direttamente sul proprio smartphone, ogni fase dell’iter diagnostico e terapeutico.

Al momento dell’accesso in Pronto soccorso, il paziente indica all’infermiere triagista il familiare di riferimento e gli consegna il numero del cellulare: il sistema genera un codice univoco che viene inviato tramite SMS o consegnato al parente; attraverso il link dedicato, il familiare può visualizzare lo stato di avanzamento del percorso, riducendo l’ansia dell’attesa e migliorando il clima lavorativo all’interno dei presidi.

“L’Asp di Siracusa è partita da un’esigenza etica prima ancora che tecnologica: abbattere le pareti invisibili tra la sala d’attesa e i reparti di emergenza – sottolinea la Direzione Strategica aziendale -. Vedere oggi che le nostre procedure e i nostri software vengono richiesti per essere implementati in altre province siciliane è la conferma che il nostro staff tecnico ha saputo tracciare una rotta d’eccellenza, mettendo l’innovazione al servizio dell’umanizzazione delle cure e consentendo tra l’altro di ottenere un servizio più omogeneo sul territorio”.

Il tracking è solo la punta di una spinta digitale che ha ottenuto prestigiosi premi nazionali, come l’evoluzione PS Next+. Grazie all’intelligenza artificiale e alla capacità predittiva sviluppata dagli esperti l’Azienda è riuscita a ridurre i tempi di permanenza e i riaccessi dei pazienti fragili, trasformando il Pronto Soccorso in un nodo strategico tra ospedale e territorio. Per garantire la massima accessibilità, l’Asp di Siracusa raccomanda agli utenti di utilizzare il sistema di tracking rivolgendosi per ogni chiarimento al personale all’accesso.