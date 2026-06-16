“Tracce di Pensiero”: l’universo astratto di Giusy Fabio approda a Ortigia

Giovedì 18 giugno 2026, alle ore 19:00, la splendida cornice di Ortigia ospiterà il vernissage di “Tracce di Pensiero – Colori su tela”, la mostra personale dell’artista Giusy Fabio. L’evento si terrà presso La Société – Concept Store, in Via Roma 26, in collaborazione con La Maison.

La mostra rappresenta un viaggio nell’arte astratta di Giusy Fabio, un percorso iniziato oltre dieci anni fa e guidato da un puro istinto creativo. Nata in Svizzera e cresciuta in Germania, l’artista vive oggi tra Parma e Milano, ma le sue origini siciliane vibrano con forza nella sua scelta cromatica e nella profondità emotiva delle sue opere.

L’arte come emozione e istinto Le tele di Giusy Fabio non sono semplici composizioni visive, ma nascono da un’esigenza profonda di tradurre in colore sensazioni, emozioni e stati d’animo. L’artista predilige l’astratto perché il “non definito” lascia spazio al mistero e invita lo spettatore a esplorare infiniti significati personali attraverso la propria fantasia.

«Mi piace catturare l’attimo e farlo mio, appropriandomi di quel preciso istante: ogni gesto mi appaga profondamente e per questo seguo il mio istinto», dichiara l’artista, sottolineando come il percorso creativo sia per lei importante quanto l’opera finita.

Tecnica e materia Il processo creativo di Fabio è caratterizzato da una sperimentazione continua di texture e materiali. Utilizzando colori acrilici stesi con pennelli e spatole, l’artista crea superfici vive e tattili, dove pennellate libere e decise si muovono come una danza cromatica. La sua tavolozza predilige spesso i colori caldi come il rosso, l’arancio e il giallo, scelti per la loro capacità di trasmettere energia, vitalità e passione.

L’artista Oltre alla pittura, Giusy Fabio coltiva una forte passione per la fotografia, strumento con cui cattura dettagli che nutrono il suo immaginario visivo. Le sue opere, già protagoniste di diverse mostre collettive e personali, sono concepite come momenti di ascolto interiore e spazi di dialogo aperti al pubblico.