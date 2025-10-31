Traffico a Siracusa, Romano: “città in ginocchio per una fiera, irresponsabilità politica”

“Il caos veicolare che si è verificato ieri in città, a seguito dell’ordinanza comunale relativa alla “Fiera dei Morti” nella zona dei Villini – Foro Siracusano, rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’incapacità amministrativa di chi governa oggi Siracusa”.

A dirlo è Paolo Romano, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Siracusa.

“Cittadini intrappolati per ore in auto, traffico paralizzato, proteste e disagi diffusi: un quadro inaccettabile, frutto di leggerezza nelle decisioni, improvvisazione e totale assenza di pianificazione. Dopo oltre dieci anni di governo, questa amministrazione dimostra di non essere in grado di gestire neppure un evento tradizionale e prevedibile come la Fiera dei Morti.

Quando si arriva a mettere una città intera in ginocchio per una fiera, è chiaro che si è perso il senso della responsabilità amministrativa. Siracusa merita serietà, competenza e rispetto, non approssimazione e superficialità. – conclude Paolo Romano – Come Fratelli d’Italia Siracusa, denunciamo con forza questa ennesima dimostrazione di inefficienza e chiediamo che si traggano le dovute conseguenze politiche. Abbiate il coraggio di riconoscere il fallimento di una gestione ormai allo sbando e ridiamo la parola ai cittadini, perché solo loro possono restituire a Siracusa la guida che merita”.