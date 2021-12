Traffico di droga tra Italia e Malta, coinvolto anche il territorio di Siracusa: sequestrati 423 chili di stupefacenti

Smantellata dalla Guardia di finanza di Catania un’organizzazione criminale che trafficava droga tra la Sicilia, la Calabria e Malta.

Sedici le persone arrestate nel corso dell’operazione nome in codice “La Vallette”, sequestrati 423 chilogrammi di stupefacenti. A

l blitz hanno preso parte oltre 100 finanzieri del Comando provinciale, con il supporto dei colleghi di Ragusa e dello Scico, per eseguire tra Sicilia e Calabria) e in particolare in quattro provincie (Catania, Ragusa, Siracusa e Reggio Calabria), oltre che a Malta, l’ordinanza cautelare per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanza stupefacente.

Alle 10, presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Catania, conferenza stampa per i dettagli dell’operazione.