Traffico in tilt a Siracusa, il Comune corre ai ripari

Doppio senso di circolazione in via Montedoro, via Perasso e in via Regina Margherita. Queste le prime misure tampone che l’amministrazione comunale intende adottare per evitare che nei giorni della Fiera dei Morti allestita in zona Villini la circolazione in zona vada in tilt come successo oggi dalle 10 in poi. Stamattina, infatti, tutta la zona Sud della città (via Malta, corso Umberto, viale Paolo Orsi, via Elorina e corso Gelone) è rimasta totalmente bloccata a seguito dell’ordinanza emessa dal Comune di Siracusa per permettere il regolare svolgimento della fiera dei Morti

A seguito dei disagi, nella tarda mattinata è stato convocato un tavolo tecnico a cui hanno partecipato assessori e dirigenti, durante il quale si è discusso anche come monitorare eventuali ingorghi e migliorare il defluire del traffico. Si è deciso anche di implementare il numero degli agenti di Polizia Municipale su strada e a questi non è escluso che si aggiungerà anche personale di Protezione Civile.

Una serie di misure “tampone” per provare a far dimenticare le ore di caos, disagi e polemiche di questa mattina.