Traffico in tilt e proteste: la Cgil propone un “Mercatino Natalizio dell’Artigianato” in Piazza Santa Lucia

Dopo una giornata di caos per la viabilità, la Camera del Lavoro “La Borgata” critica la mancanza di programmazione e lancia una proposta per rilanciare il quartiere e sostenere l’artigianato locale.

La giornata di ieri ha messo in ginocchio la circolazione cittadina. Code interminabili, parcheggi introvabili e residenti esasperati: un caos che, secondo la Camera del Lavoro Cgil La Borgata, dimostra ancora una volta “quanto sia deleterio amministrare senza una programmazione condivisa con cittadini e operatori commerciali”.

Nel mirino del sindacato finisce la gestione degli eventi cittadini, ritenuta troppo spesso improvvisata e priva di confronto con la comunità. “Decisioni che hanno un impatto così pesante sulle condizioni materiali delle persone non possono essere assunte senza un dialogo preventivo con chi vive e lavora nel quartiere”, si legge nella nota diffusa dal direttivo della Cgil.

Da tempo, ricordano dal sindacato, si chiede all’amministrazione comunale di aprire un tavolo di confronto con la Camera del Lavoro e le associazioni di quartiere per discutere delle scelte che riguardano il futuro della borgata. «Quello di oggi è stato l’ennesimo esempio di come una piazza sbagliata o un evento mal gestito possa mandare in tilt un’intera città».

Accanto alla critica, arriva però anche una proposta concreta e costruttiva: l’istituzione di un “Mercatino Natalizio dell’Artigianato” in Piazza Santa Lucia già per le prossime festività. L’obiettivo è duplice: valorizzare le energie positive del territorio e sostenere l’artigianato locale, che continua a resistere tra mille difficoltà.

“Il nostro intento – spiega il direttivo della CGIL La Borgata – è restituire centralità e vitalità al quartiere, partendo dalle sue risorse autentiche: le persone, le botteghe, la creatività”.