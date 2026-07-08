Tragedia al solarium dei Ru Frati: uomo perde la vita, indagini in corso

Un uomo è morto nel primo pomeriggio di oggi nella zona del solarium dei Ru Frati, a Siracusa.

Il corpo è stato individuato sugli scogli, non distante dalla piattaforma in legno montata dal Comune per la stagione estiva. Sono stati alcuni presenti ad accorgersi di quanto accaduto e ad allertare i soccorsi.

Nell’area sono arrivati la Guardia Costiera, con una motovedetta, e i Vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero della salma. Presenti anche il magistrato di turno e il medico legale.

La dinamica è ancora da chiarire. Al momento l’ipotesi più probabile resta quella di un malore improvviso, ma saranno gli accertamenti medico-legali a fornire indicazioni più precise.