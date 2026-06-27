Tragedia alla festa del Patrono: il Maestro Tony Rusch muore al termine dello spettacolo

Una serata di festa si è trasformata in un momento di profondo dolore durante i festeggiamenti in onore di San Paolo Apostolo, patrono di Palazzolo Acreide.

Il Maestro Tony Rusch, direttore artistico dello spettacolo in programma per la ricorrenza, è improvvisamente deceduto a causa di un malore che lo ha colpito al termine della sua esibizione.

L’uomo è stato immediatamente soccorso dal personale medico presente in piazza, che ha avviato tutte le procedure di emergenza e i tentativi di rianimazione. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, ogni sforzo si è purtroppo rivelato vano.

La notizia ha profondamente colpito la comunità e gli organizzatori della manifestazione. In segno di cordoglio e rispetto per la tragedia che ha sconvolto la serata, è stata disposta l’immediata sospensione dell’accensione delle luminarie e della facciata artistica, che resteranno spente anche nella giornata odierna. Annullati inoltre i fuochi d’artificio previsti a conclusione dei festeggiamenti.

La comunità di Palazzolo Acreide si stringe attorno ai familiari, agli amici e a quanti hanno condiviso con il Maestro Tony Rusch il suo percorso artistico e umano.