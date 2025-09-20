Tragedia in mare a Eloro: muore una donna di 65 anni

Una donna di nazionalità straniera classe 1959 è morto oggi nei pressi della spiaggia di Eloro, a Noto. Sul posto la Guardia Costiera, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. Secondo una prima e alquanto sommaria ricostruzione, la donna una volta entrata in acqua non sarebbe più riuscita a ritornare a riva. Nessuna ipotesi è al momento esclusa: dal malore in acqua alla corrente che l’avrebbe trascinata a largo senza permetterle di ritornare in spiaggia.

L’intervento di recupero è durato fino al pomeriggio inoltrato.