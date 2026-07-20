Tragedia in mare a Siracusa: la vittima è Matteo Di Franca della Consulta giovanile

Cronaca · Porto Grande

È Matteo Di Franca, presidente della Consulta Comunale Giovanile di Siracusa, il giovane morto ieri pomeriggio nelle acque del Porto Grande, nella zona di contrada Isola. Secondo le prime informazioni, il corpo del giovane presentava profonde ferite compatibili con l’impatto con le eliche di un’imbarcazione. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione e saranno gli accertamenti della Guardia Costiera e dell’autorità giudiziaria a chiarire le circostanze esatte della tragedia.

L’allarme era scattato nel tardo pomeriggio, quando alcuni bagnanti e diportisti avevano segnalato la presenza di una persona gravemente ferita in mare. Sul posto era intervenuta una motovedetta della Guardia Costiera, ma per il giovane non c’era stato nulla da fare.

La notizia della sua identità ha sconvolto il mondo dell’associazionismo e delle istituzioni cittadine. Di Franca era stato eletto presidente della Consulta Comunale Giovanile nel luglio del 2025, dopo avere ricoperto negli anni precedenti diversi incarichi all’interno dell’organismo.

Durante il suo mandato aveva lavorato per rendere la Consulta uno spazio stabile di partecipazione, dialogo e confronto tra i giovani e le istituzioni. Tra le iniziative promosse vi erano il rilancio del piano annuale delle attività e il percorso per la creazione di una rete provinciale delle Consulte giovanili. Restano intanto in corso le indagini per individuare l’imbarcazione coinvolta e accertare eventuali responsabilità.