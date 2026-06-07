Tragedia nel mare di Siracusa: recuperato il corpo di un sub

Dramma questa mattina nelle acque della zona di Santa Panagia, dove un uomo di circa 70 anni ha perso la vita durante un’immersione.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si era recato sul posto per effettuare un’immersione, ma per cause ancora da accertare non è più riemerso in superficie. L’allarme è scattato immediatamente, dando il via a un’imponente operazione di ricerca da parte della Capitaneria di Porto, impegnata sia via mare che via terra.

Dopo alcune ore di attività, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo, successivamente identificato nelle scorse ore. Le autorità hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Resta ora da chiarire cosa possa aver causato il decesso durante l’immersione, mentre proseguono le indagini coordinate dagli organi competenti.