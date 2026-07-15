Tragedia nella notte a Floridia: muore un ragazzo di 16 anni

Cronaca · Contrada Finaiti

Drammatico incidente stradale nella notte a Floridia, dove un ragazzo di appena 16 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra una moto e uno scooter avvenuto in contrada Finaiti.

L’impatto si è verificato intorno alle 2 e per il giovane, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, altri due ragazzi sono ricoverati in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

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Al momento sono ancora in corso gli accertamenti investigativi per chiarire le cause che hanno portato al violento impatto tra i due mezzi.