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Cronaca Contrada Finaiti

Tragedia nella notte a Floridia: muore un ragazzo di 16 anni

La Redazione · · aggiornato
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Una gazzella dei Carabinieri e un'ambulanza del 118

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Drammatico incidente stradale nella notte a Floridia, dove un ragazzo di appena 16 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra una moto e uno scooter avvenuto in contrada Finaiti.

L’impatto si è verificato intorno alle 2 e per il giovane, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, altri due ragazzi sono ricoverati in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

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Al momento sono ancora in corso gli accertamenti investigativi per chiarire le cause che hanno portato al violento impatto tra i due mezzi.

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