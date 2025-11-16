Tragedia sulla A18: 50enne investito e ucciso dopo una foratura

Un drammatico incidente si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 15, lungo l’autostrada A18 Siracusa–Catania, a circa 600 metri dal casello di San Gregorio in direzione del capoluogo etneo. Un uomo di 50 anni, nato a Milano ma residente a Siracusa, è stato investito e ucciso dopo essere sceso dalla propria auto ferma in corsia d’emergenza a causa di una foratura.

Secondo una prima ricostruzione, il cinquantenne aveva già contattato un carro attrezzi per ricevere assistenza e, consapevole della pericolosità del punto in cui si trovava il veicolo, aveva avvisato anche la Polizia Stradale.

Pochi minuti prima dell’arrivo degli agenti, però, è sceso dall’auto quando un’auto in transito lo ha centrato in pieno. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La dinamica è ora al vaglio della Polizia Stradale, che sta eseguendo tutti i rilievi necessari per chiarire con precisione quanto accaduto.