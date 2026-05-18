Tragedia sulla Pachino-Portopalo, la vittima è un poliziotto di Avola

Si chiamava Federico Vinci il motociclista deceduto questa mattina a Pachino nello scontro tra una moto e un furgone. Aveva 31 anni ed era originario di Avola, dove lavorava nel commissariato di pubblica sicurezza.

Lo scontro è avvenuto sulla Strada provinciale 6 che collega Pachino a Portopalo e sul posto è intervenuta la Polizia municipale di Pachino per i rilievi del caso, con il Pm di turno che ha predisposto gli accertamenti del caso, procedendo con il sequestro dei mezzi.

La notizia della morte del giovane poliziotto si è diffusa velocemente e ha lasciato tutti attoniti e increduli, a cominciare ovviamente dai colleghi e dai tanti amici.