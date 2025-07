Tragico incidente sulla SP25: muore un centauro di 25 anni

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera sulla Strada Provinciale 25, nel tratto che collega Floridia a Siracusa, costando la vita a un giovane di 25 anni.

Il dramma è avvenuto intorno alle 21.30, in prossimità di via Archimede. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati un furgone e una moto sulla quale viaggiava il ragazzo.





Subito soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo a causa delle gravissime ferite riportate.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’impatto.