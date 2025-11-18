Transgender Day of Remembrance: Arcigay Siracusa e Rea nel ricordo e nella lotta contro la violenza di genere

In occasione del Transgender Day of Remembrance (TDoR), Arcigay Siracusa e R.E.A. – Rete Empowerment Attiva organizzano un evento pubblico dedicato alla memoria delle persone transgender vittime di violenza e discriminazione e alla celebrazione della resilienza e dell’orgoglio della comunità trans.

La commemorazione si terrà giovedì 20 novembre 2025, alle 18, in via Tisia 73 a Siracusa (antistante il Cocus Lounge Café). L’iniziativa prevede una performance dal vivo a cura delle scuole di danza siracusane e interventi dedicati alla visibilità e ai diritti delle persone transgender. Durante l’evento verrà inoltre presentata la campagna “Scatta l’orgoglio” è un’iniziativa di REA (Rete Empowerment Attiva) che mira a fare informazione stimolando nelle persone la voglia e la curiosità di sapere e di essere parte attiva del cambiamento. Con una sola foto, mettendoci la faccia, si può prendere una posizione e essere parte di un cambiamento.

Il TDoR rappresenta un appuntamento fondamentale per ricordare coloro che hanno perso la vita a causa della transfobia e per rinnovare l’impegno della società civile nel contrasto a ogni forma di discriminazione basata sull’identità di genere.

A questo proposito, Giulia Borghese sottolinea l’urgenza di affrontare la tutela delle persone trans con competenza e responsabilità istituzionale, richiamando quanto emerso durante la recente conferenza del 12 novembre dedicata all’infanzia e all’adolescenza trans con il prof. Jack Drescher. Borghese evidenzia “dobbiamo, da questa conferenza, ripartire per garantire percorsi seguiti da équipe multidisciplinari capaci di valutazioni accurate e tempestive”. Aggiunge inoltre che tale riflessione “deve entrare con urgenza nel dibattito sul ddl Disposizioni per l’appropriatezza prescrittiva e il corretto utilizzo dei farmaci per la disforia di genere, affinché il Parlamento lavori su basi scientifiche e nel pieno rispetto della dignità delle persone trans”.

A rafforzare questo appello, Pamela Capodieci ricorda che “il 20 novembre la comunità LGBTQ+ celebra il TDoR per onorare le persone trans vittime di violenza” e denuncia come i dati rimangano “drammaticamente alti nonostante anni di iniziative e sensibilizzazione”. Capodieci esprime forte preoccupazione per l’assenza di tutele adeguate nel nostro Paese: “venire meno ai principi della Costituzione significa lasciarci alla mercé di chiunque, imporre arretramenti alle strutture che si impegnano per la nostra salvaguardia psicofisica e ostacolare perfino il dialogo con i giovani nelle scuole, dove i dati sui suicidi sono sconvolgenti”. Da qui il suo appello: “è necessario continuare a lottare per i diritti che ci vengono negati, per poter vivere una vita regolare come chiunque, senza essere relegati ai margini. Dobbiamo lottare per la nostra dignità”.