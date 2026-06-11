Transizione digitale, Siracusa premiata. Per il sindaco Italia “Unica strada per una burocrazia più efficiente e vicina ai cittadini”

Grazie ai progressi compiuti negli ultimi anni, il Comune di Siracusa è stato inserito tra le città capoluogo di fascia alta per maturità digitale. Su questo risultato diffuso ieri, il sindaco di Siracusa ha rilasciato la seguente dichiarazione.

“L’inserimento di Siracusa nella fascia alta delle città capoluogo per maturità digitale, oltre a essere un riconoscimento del lavoro compiuto, ci riempie di soddisfazione e ci stimola a proseguire con maggiore determinazione lungo l’unica strada possibile per modernizzare la nostra burocrazia e migliorare il rapporto tra l’Ente e i cittadini.

La transizione digitale, soprattutto alla luce degli impressionanti progressi dell’intelligenza artificiale, è un processo che non prevede interruzioni perché comporterebbero ritardi difficili da recuperare.

La digitalizzazione della pubblica amministrazione significa procedure più veloci, riduzione dei margini di errore e possibilità di liberare risorse, anche umane, da destinare ad altri scopi. E significa anche essere più pronti nel dare risposte alle esigenze dei cittadini, avvicinandoli sempre di più al Comune o mettendoli nelle condizioni di ottenere servizi direttamente da casa”.