Trasferta a Capo d’Orlando per Melilli Volley

Parte atletica, battute e altri fondamentali. Poi partitella a ranghi misti su buoni ritmi e discorso finale del tecnico alle giocatrici. Questo il menù della penultima seduta di allenamento della settimana per Melilli Volley. Dopo la foto ufficiale di gruppo, con tutti i componenti dello staff societario (seguita da quelle alle singole ragazze e ai tesserati), le neroverdi hanno lavorato con intensità sul campo ieri davanti al presidente Luigi Distefano, al team manager Giuseppe Amato e agli altri dirigenti. Oggi pomeriggio rifiniranno la preparazione in vista della prima difficile trasferta di campionato. Giocatrici motivate e decise a dare seguito alla bella prestazione e alla larga vittoria ottenuta contro Bronte.

Domani, sabato 18 ottobre, a Capo D’Orlando misureranno le loro ambizioni d’alta classifica contro una squadra di spessore diverso rispetto a quella incontrata all’esordio in campionato. “Giocheremo con un avversario di valore – dice il coach Luca Scandurra – formato da atlete di qualità ed esperienza, che cercheranno di far valere i loro centimetri sotto rete. Dal canto nostro, dovremo andare in campo con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato Bronte. Mi aspetto una prestazione di buon livello. Le ragazze sono pronte a dare il massimo in una partita che sarà insidiosa e in cui bisognerà prestare attenzione a ogni dettaglio”.

Tra le neroverdi due atlete che la scorsa stagione vestivano la maglia della squadra messinese, la schiacciatrice Federica Matrullo e la centrale Veronica Silvestre. “Per loro sarà bello tornare a Capo D’Orlando ma ora sono con noi e difendono i nostri colori. L’emozione iniziale lascerà subito spazio all’agonismo e alla voglia di dare tutto per la squadra– chiosa Scandurra – Saranno pronte a fornire il loro contributo per Melilli Volley”.

Il match di domani inizierà alle ore 18 e sarà diretto da Chiara Guarnaccia e Claudio Spartà.