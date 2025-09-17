Trasporti a Siracusa, il deputato Carta incontra il presidente Ast Genovese: “Insieme per offrire un servizio migliorato ed efficiente

Il presidente della IV Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità, Giuseppe Carta, ha stamane incontrato Luigi Genovese, neopresidente dell’AST. Durante il colloquio, i due hanno concordato di prestare attenzione alle tratte della provincia di Siracusa. In particolare, si affronteranno le fasi di riorganizzazione dei servizi e il miglioramento della qualità dei rapporti con gli utenti.

“È fondamentale analizzare e risolvere ogni disservizio che si è manifestato in questi giorni, specialmente in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico”, ha dichiarato Carta. “Siamo impegnati a innovare il servizio di trasporto pubblico, collaborando con i privati per garantire un’offerta efficiente e soddisfacente per tutti i cittadini.” Inoltre, si prevede l’implementazione di nuove strategie per ottimizzare le linee e migliorare l’accessibilità, con l’obiettivo di rendere il trasporto più sostenibile e integrato.

“Siamo al lavoro per realizzare un sistema di trasporto che risponda meglio alle esigenze della comunità, con efficienza e rispetto delle necessità degli utenti in attesa dell’ottimizzazione degli ingressi e uscite delle scuole superiori. Ringrazio il presidente Genovese per la grande disponibilità dimostrata”, ha concluso Carta.