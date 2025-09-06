Trasporto di linea, Spada: “Nuove corse dirette verso Catania per lavoratori e studenti di Solarino e Floridia”

“I residenti di Solarino e Floridia che hanno necessità di recarsi a Catania per questioni lavorative o di studio potranno beneficiare di due corse ulteriori, dirette da e per il capoluogo etneo, da lunedì 8 settembre”.

Ad annunciarlo è Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino, dopo un’attenta e proficua interlocuzione con l’azienda Interbus che ha permesso di ampliare il pacchetto di tre corse giornaliere con due ulteriori.





La corsa mattutina direzione Catania partirà alle 7 da Solarino, con passaggio alle 7.10 a Floridia e arriverà nella zona industriale catanese alle 8.10, con successiva fermata in città.

Nel pomeriggio, la partenza alle 17.30 permetterà ai residenti di fare il percorso inverso raggiungendo Floridia alle 18.30 e Solarino alle 18.40.

“Grazie alla sinergia tra l’amministrazione che rappresento e l’azienda Interbus – ha aggiunto Spada – è stato possibile inserire queste due ulteriori corse che permetteranno di raggiungere Catania in un’ora, senza per forza dover passare da Siracusa e dagli altri centri della provincia, e fare lo stesso in direzione opposta. Colgo l’occasione per ringraziare i vertici di Interbus, nella persona del direttore Mario Nicosia, per la disponibilità e l’efficienza dimostrata”.

L’on. Tiziano Spada aggiunge: “Già in campagna elettorale, e successivamente con la mia elezione a sindaco, mi sono assunto l’impegno di interloquire con Interbus per migliorare le condizioni di trasporto di circa 30 lavoratori di una importanze azienda nella zona industriale catanese. Quello che abbiamo raggiunto adesso è un risultato importante, nell’interesse delle famiglie solarinesi e floridiani, e di quelli che in futuro sceglieranno di godere di questo servizio di trasporto per raggiungere il proprio posto di lavoro o di studio”.