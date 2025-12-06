Trasporto pubblico a Siracusa, al via l’installazione di 29 pensiline

Affidato il servizio di installazione delle 29 pensiline bus, acquistate nei mesi scorsi dal Comune di Siracusa. Lo rende noto l’assessore alla mobilità e trasporti, Enzo Pantano. I lavori di installazione delle strutture, come reso noto dall’amministrazione, hanno preso il via nei giorni scorsi.

“Completiamo un intervento necessario per garantire maggiore sicurezza e comfort agli utenti del trasporto pubblico locale. Le nuove strutture saranno montate in alcune fermate, dislocate su tutto il territorio cittadino e selezionate sulla base dei flussi veicolari scuola-lavoro-servizi”, spiega l’assessore Enzo Pantano.

Le pensiline sono progettate con colonne portanti in profilo di alluminio estruso, copertura in lastre di metacrilato trasparente, pareti in vetro accoppiato molato, panchina in acciaio, bacheca informativa, targa porta-insegne e sistema di illuminazione a led e sono conformi alle normative sull’accessibilità per persone con disabilità. Sono previste tre tipologie di pensiline, identiche nelle caratteristiche ma di dimensioni differenti, in funzione delle esigenze delle varie fermate.

Le nuove pensiline verranno installate nei seguenti punti della città: Corso Umberto I, 24; Viale Epipoli (fronte Osp. Rizza); Viale Algeri (fronte Ist. Chindemi); Viale S. Panagia 127 (Ist. Federico II); Via Monti (Ist. Gargallo) – 2 moduli; Via Agnello fronte 19 (Ist. Einaudi); Via Piazza Armerina 10 (Ist. Gagini); Via Ozanam 4 – 3 moduli; Via Polo Caldarella (ingresso Cittadella dello Sport); Viale Luigi Cadorna fronte 120; Riviera Dionisio Il Grande fronte 53; Viale Scala Greca 238; Via Concetto Lo Bello; Corso Gelone (Chiesa S. Rita); Via Politi Laudien fronte 31; Viale dei Lidi (incrocio Strada Ognina); Viale Scala Greca 193 (Ist. Insolera); Viale Teracati 75 B; Via Tisia 49; Pantheon (Ist. Rizza e Corbino); Corso Umberto I fronte 138; Via Grottasanta 163; Belvedere – Scuola Media; Cassibile – Via Nazionale fronte 82; Via Barresi 4.

“In un’ottica di servizio e attenzione verso i cittadini – commentano il sindaco Francesco Italia e l’assessore Pantano – le nuove pensiline e le paline led che forniranno informazioni di mobilità, rappresentano un concreto segnale di modernizzazione del trasporto pubblico. Un passo avanti per rendere le attese del bus più dignitose e le fermate più fruibili, a beneficio di tutti, ma soprattutto di chi quotidianamente utilizza il bus per raggiungere lavoro, scuola o servizi”.