Trasporto pubblico a Siracusa ancora con Sais: 9 anni di gestione e nuovi servizi

Sarà ancora Sais Autolinee a gestire il trasporto pubblico locale di Siracusa. La società si è aggiudicata la gara europea bandita dal Comune, ottenendo l’affidamento del servizio per i prossimi nove anni, per un valore complessivo di circa 26 milioni di euro. L’aggiudicazione dà continuità al percorso avviato nel 2023, quando il Comune decise di affidare in via d’urgenza il servizio a Sais dopo la conclusione dell’esperienza con Ast.

“È un binomio che proseguirà per altri nove anni dopo i primi tre già trascorsi – ha dichiarato il sindaco Francesco Italia –. Siamo molto felici di poter annunciare questa continuità. La scelta fatta nel 2023 si è dimostrata vincente e i numeri ci danno ragione”. Il primo cittadino ha evidenziato la crescita dell’utilizzo del trasporto pubblico: “siamo passati da circa 600 mila passeggeri trasportati nel primo anno a quasi 900 mila. Il nostro obiettivo è raggiungere il milione di utenti tra cittadini e turisti entro il prossimo anno o poco più. È un dato che dimostra come il servizio sia cresciuto in qualità e affidabilità”.

Italia ha inoltre anticipato alcune delle novità previste dal nuovo contratto. “Sono in arrivo nuove pensiline, nuove paline intelligenti e un ulteriore sviluppo dei sistemi digitali che già oggi rendono Siracusa una delle realtà più avanzate in Italia per quanto riguarda il trasporto pubblico locale – ancora il primo cittadino – È un percorso iniziato nel 2023 che nei prossimi anni sarà completato, consentendoci di avvicinarci alle migliori esperienze delle città italiane ed europee”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Enzo Pantano: “Siamo contenti che la gara sia stata vinta dalla stessa azienda che ha gestito il servizio in questi anni con puntualità, efficienza e serietà. C’è un altro elemento importante: Sais conosce ormai il territorio, le sue criticità e le sue esigenze. Questo permetterà di intervenire più rapidamente e di migliorare ulteriormente il servizio”. Pantano ha ricordato gli investimenti previsti: “Vedremo nuove paline elettroniche capaci di fornire informazioni in tempo reale agli utenti, nuove pensiline e ulteriori servizi tecnologici. Un contratto di nove anni permette all’azienda di programmare investimenti importanti e di avere una prospettiva di lungo periodo”.

Per Sais Autolinee l’aggiudicazione rappresenta il consolidamento di un percorso avviato tre anni fa. “Per noi era una sfida fin dall’inizio – ha spiegato il direttore Vincenzo Asaro –. Abbiamo gestito tre anni di servizio in regime emergenziale e oggi siamo orgogliosi di esserci aggiudicati una gara europea che ci consentirà di rimanere a Siracusa per i prossimi nove anni”. L’obiettivo dichiarato dall’azienda è quello di rendere il trasporto pubblico sempre più competitivo e attrattivo: “Punteremo sulla qualità del servizio e sull’innovazione. Arriveranno le paline intelligenti con informazioni in tempo reale, nuove pensiline e sistemi di informazione a bordo degli autobus con l’annuncio della prossima fermata. Saranno strumenti utili sia per i cittadini sia per i turisti, che potranno orientarsi con maggiore facilità durante gli spostamenti”.

Con il nuovo affidamento prende dunque il via una nuova fase per il trasporto pubblico siracusano, caratterizzata da continuità gestionale, investimenti tecnologici e dall’obiettivo di incrementare ulteriormente il numero di utenti che scelgono ogni giorno autobus e navette per muoversi in città.