Trasporto pubblico a Siracusa, Gradenigo: “Fallimento linea 124, attivare subito la 127”

Tornano le criticità sul trasporto pubblico locale. A intervenire è Carlo Gradenigo, già assessore comunale, che richiama l’attenzione sulle scelte dell’amministrazione in materia di mobilità urbana.

“Come associazione – afferma – eravamo già intervenuti poche settimane fa per sollecitare una revisione del servizio, evidenziando errori, controsensi, sprechi e omissioni legati a una fase di sperimentazione mai realmente conclusa”. Un intervento che, sottolinea, aveva provocato “una replica immediata e piccata da parte dell’amministrazione”.

Oggi, però, secondo Gradenigo, sarebbe la stessa amministrazione ad ammettere le criticità, con la sospensione di fatto della linea 124 “Cimitero”, motivata dal mancato utilizzo: “I bus da mesi girano vuoti”, sarebbe la valutazione emersa.

Da qui la proposta: destinare immediatamente le risorse risparmiate – trattandosi di un servizio pagato a chilometri – all’attivazione della linea 127 “Piazzale Sgarlata/Tisia/Borgata”.

Un collegamento ritenuto strategico perché metterebbe in rete due parcheggi scambiatori da circa 800 posti auto complessivi, la cittadella dello sport, lo stadio, tre tra i quartieri più popolosi, quattordici istituti scolastici, tre aree commerciali (Cenaco), oltre a piazze, parchi, il Santuario, il museo archeologico “Paolo Orsi” e la fiera del mercoledì.

“Un asse centrale e fondamentale – conclude Gradenigo – che, nonostante due anni e sette mesi di ‘sperimentazione’, resta ancora inattivo nelle ore mattutine”.