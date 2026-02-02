Trasporto pubblico a Siracusa, Gradenigo: “persi tre anni e pagati cari”

“Sul trasporto pubblico locale a Siracusa abbiamo perso tre anni, e li abbiamo pagati cari“. È un giudizio netto quello espresso da Carlo Gradenigo, ex assessore comunale, che interviene sullo stato del servizio di trasporto urbano e sulle scelte compiute negli ultimi anni, a partire dal passaggio da AST a SAIS.

Secondo Gradenigo, quella transizione avrebbe potuto rappresentare una svolta storica per il trasporto pubblico cittadino, da sempre marginale e poco considerato nella percezione dei cittadini. “Una grande novità – sottolinea – che però non è stata sfruttata nel modo corretto“.

Secondo Gradenigo con un numero limitato di mezzi a disposizione, la strategia più efficace avrebbe dovuto puntare sulla concentrazione del servizio lungo poche dorsali cittadine, ben riconoscibili e caratterizzate da frequenze elevate. “Lo abbiamo richiesto più volte ufficialmente – spiega – per ridurre i tempi di attesa e garantire fin da subito un servizio stabile, veloce e affidabile, anche in assenza di corsie preferenziali dedicate”.

Dal 2023 ad oggi, invece, secondo l’ex assessore si è assistito a una continua e confusa sperimentazione: “Decine di modifiche a orari, regole, biglietti e percorsi, con un sistema che prevede ancora otto circolari tortuose e tempi di attesa che arrivano fino a 70 minuti tra una corsa e l’altra“. Un intervallo che, osserva Gradenigo, “consente in auto di raggiungere tranquillamente Catania“.

Una sperimentazione mai conclusa, visibile anche nei pannelli informativi cittadini, che riportano linee ormai soppresse e ne omettono altre attive. Tra le criticità evidenziate, la sospensione mattutina della dorsale 127 Bosco Minniti–via Tisia–Borgata, nonostante le petizioni dei cittadini, la duplicazione di linee turistiche già servite da altri bus e l’assenza di collegamenti ferroviari con Cassibile e Fontane Bianche.

“Non a caso – aggiunge – il servizio funziona meglio proprio dove si è puntato sulle dorsali, come Scala Greca, Belvedere e Santa Panagia, dove le frequenze sono scese da un’ora e dieci a circa 25 minuti”. Da qui il paragone provocatorio: “Se al posto dei bus si fosse trattato di una metropolitana, oggi avremmo una città ridotta a una groviera”.

Per Gradenigo, la continuità è l’elemento chiave per l’affidabilità di un servizio pubblico. In caso contrario, il trasporto urbano rischia di restare “un mero spot elettorale rosso che attraversa la città“, mentre il Comune continua a pagare milioni di euro per autobus spesso vuoti, al netto degli aggiornamenti tecnici e informatici.

Il nuovo appalto, conclude l’ex assessore, rappresenta un’occasione decisiva per cambiare rotta: “Speriamo che a cambiare sia davvero il servizio e non solo il colore o il modello dei bus. Anche perché il recente posizionamento di alcune pensiline in strade secondarie non promette nulla di buono“.