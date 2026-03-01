Trasporto pubblico a Siracusa: si insedia la commissione per la gara. Obiettivo: aggiudicare prima dell’estate

Si è insediata venerdì la commissione giudicatrice della gara per l’affidamento in concessione dei servizi urbani di trasporto pubblico locale su gomma a Siracusa.
La commissione è stata nominata a seguito della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, fissata al 9 febbraio.
Secondo quanto filtra, avrebbero partecipato tre aziende. Da ora la commissione avvierà l’esame della documentazione e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche (miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara).
L’obiettivo dichiarato è arrivare all’aggiudicazione prima dell’estate, così da definire in tempi utili il nuovo assetto del servizio, attualmente gestito da Sais, subentrata ad Ast ad aprile 2023 nella gestione del trasporto urbano di Siracusa.
