Travolse e uccise Manuel e Gabriele a Noto, condannato a 12 anni

Condanna a 12 anni per omicidio stradale con l’aggravante della fuga per Giuseppe Di Giovanni, 39enne, finito a processo per la morte di Gabriele Marescalco e Manuel Petralito. Di Giovanni era alla guida dell’auto che la notte del 19 febbraio 2019 si scontrò in via Montessori con lo scooter su cui viaggiavano i due amici che persero la vita ad appena 15 e 16 anni

Di Giovanni è stato condannato in primo grado anche al pagamento delle spese processuali e dei danni alle parti civili, oltre a vedersi applicata la revoca della patente con l’impossibilità di conseguirne una nuova entro i 10 anni dalla revoca. Scontata la pena, sarà poi sottoposto a 3 anni di libertà vigilata.

Il pm titolare delle indagini era Carlo Parodi, nel frattempo trasferito mentre il giudice monocratico è Simone Di Martino.

L’avviso delle conclusioni delle indagini era stato recapitato a Di Giovanni nell’estate del 2019. Dai primi riscontri effettuati dalla Polizia, erano emersi importanti elementi di responsabilità a suo carico dopo che lo stesso era stato individuato come l’automobilista che era alla guida del mezzo coinvolto nel terribile scontro frontale.

In particolare, con grave colpa, consistita nella violazione delle regole cautelari previste dal codice della strada, l’obbligo di adeguamento della velocità alle condizioni di circolazione, di tempo (essendo il fatto avvenuto in ora notturna), di strada (trattandosi di curva in prossimità di incrocio), il rispetto del limite di velocità urbano di 50 km/h (mentre la velocità calcolata a seguito di perizia è di circa 110 km/h) e l’obbligo di occupare la parte destra della carreggiata, cagionava la morte dei due giovani ragazzi, invadendo quasi del tutto l’opposta corsia di marcia, scontrandosi nella parte anteriore destra dell’autovettura con il ciclomotore Piaggio Vespa, facendo balzare in aria i due minori provocandone la morte per l’impatto con il suolo.