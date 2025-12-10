Tre borghi del Siracusano tra i più cercati d’Italia: uno è al terzo posto

Il fascino dei borghi italiani continua a crescere online e, nel 2024, la provincia di Siracusa si conferma protagonista. Secondo un report dell’Osservatorio Telepass, che ha analizzato esclusivamente i paesi inclusi nella lista ufficiale de “I Borghi più belli d’Italia”, ben tre borghi siracusani rientrano nella top 25 nazionale, con uno di loro sul podio.

La classifica del Siracusano

Ecco come si posizionano i tre borghi della provincia:

-20° posto – Ferla, con 75.500 ricerche online;

-8° posto – Buccheri, con oltre 203.000 ricerche;

-3° posto – Palazzolo Acreide, con 354.600 ricerche, una conferma della sua crescente popolarità culturale e turistica.

Un risultato che testimonia il crescente interesse verso il patrimonio storico, naturale e architettonico del territorio siracusano.

Il trend regionale: Cefalù ed Erice le più cercate in Sicilia

Guardando alla Sicilia, a guidare la classifica delle ricerche online sono Cefalù ed Erice, vere superstar del web. Entrambe confermano la loro forte attrattività, soprattutto nei periodi di alta stagione turistica.

Boom di ricerche nel 2024: il record degli ultimi quattro anni

Il report Telepass evidenzia un dato significativo: nel 2024 si è registrato il record assoluto di ricerche dedicate ai borghi italiani, con quasi 94 milioni di ricerche (+52% rispetto al 2023).

Un trend che riflette la crescente attenzione verso il turismo lento, le mete autentiche e le località raccontate sui social.

Lo studio, giunto alla sua seconda edizione, mira a diventare un appuntamento annuale per monitorare l’evoluzione dell’interesse verso le piccole località d’Italia.

La top 10 nazionale: Otranto ancora al primo posto

A livello nazionale, la classifica dei borghi più cercati nel 2024 conferma la predominanza del Centro-Sud. Sul podio troviamo:

-Otranto – la splendida località pugliese, già prima nel 2023;

-Maratea – apprezzata per il centro storico e la costa;

-Locorotondo – sempre più visibile sui social e già presente nella classifica dell’anno precedente.

Assenti quest’anno due protagonisti storici del web, Tropea e Alberobello, a causa della loro esclusione dalla lista de “I Borghi più belli d’Italia”. Tuttavia, le ricerche restano elevatissime: se fossero state considerate, avrebbero occupato ancora una volta posizioni di vertice.

Il Centro-Sud domina: il peso geografico delle ricerche

L’analisi geografica mostra che: il Centro Italia guida per volume totale di ricerche, con oltre 3 milioni mensili; Sud e Isole dominano invece la media per singolo borgo, confermandosi aree ad altissima attrattività.

Durante l’estate 2024, Otranto si conferma ancora una volta il borgo più cercato sia a luglio che ad agosto.

A luglio seguono Maratea e Locorotondo, mentre ad agosto salgono in evidenza Cefalù e Rasiglia, quest’ultimo diventato celebre grazie ai social e ai suoi suggestivi canali d’acqua.