Tre corsi di laurea magistrale in partenza in questo anno accademico a Siracusa e a Ragusa

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È ufficiale l’apertura dei corsi di laurea in Medicina e chirurgia a Siracusa e a Ragusa a cura dell’Università Kore di Enna. L’Anvur, l’agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca, ha infatti pubblicato sul proprio sito il parere favorevole che si attendeva per l’accreditamento.

A Siracusa la Kore non si limita al solo corso di Medicina, ma attiva anche Scienze della formazione primaria, già autorizzato. Praticamente l’ateneo ennese sbarca nella città aretusea con i suoi due più grossi percorsi di laurea, entrambi corsi magistrali a ciclo unico, di sei anni il primo, di cinque anni il secondo. Per entrambi si tratta della prima volta nella storia di Siracusa, dove la Kore di Enna da diversi anni ha una propria sede di rappresentanza nell’isola di Ortigia.

Quanto a Ragusa, l’attivazione della laurea in Medicina rappresenta un impegno nuovo nel territorio ibleo da parte della Kore e rappresenta anch’esso un evento storico. Per le due nuove sedi di Medicina nel sud-est della Sicilia è stata fondamentale la collaborazione delle locali aziende sanitarie provinciali e dei loro direttori generali, che hanno sottoscritto con l’università di Enna le necessarie convenzioni per le attività di tirocinio degli studenti e le attività assistenziali dei docenti, approvate dall’assessore regionale della Salute, Marcello Caruso.

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Determinante per l’iter positivo dell’accreditamento il parere favorevole del presidente della Regione, Renato Schifani, che ha avuto modo di apprezzare in più occasioni lo straordinario sviluppo dell’ateneo ennese nelle infrastrutture per la didattica e la ricerca, tra le quali quelle di Biologia, che ha personalmente inaugurato insieme con la ministra Bernini. Con queste nuove sedi a Siracusa e a Ragusa, e con la sede di Infermieristica a Caltagirone già attiva da due anni, la Kore di Enna diviene un’università multi-campus di riferimento per tutto il sud-est della Sicilia.

Una conferenza stampa sarà tenuta nei prossimi giorni dall’ateneo nelle due nuove sedi per illustrare tutti gli aspetti accademici e logistici che interesseranno in particolare gli studenti potenziali dei tre corsi di laurea magistrale e i territori che li ospiteranno. Nuovi bandi per l’accesso ai corsi sono in fase di pubblicazione.