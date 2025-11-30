Tre giorni di scambio e dialogo: il Rotary celebra il Thanksgiving a Siracusa

Una tre giorni intensa, ricca di incontri e di confronto culturale: è quella organizzata dal Rotary Club Siracusa, col contributo dei Rotary Club Ortigia e Monti Climiti, in occasione del tradizionale Thanksgiving. Protagonisti dell’evento sono stati 24 studenti del programma Rotary Youth Exchange, provenienti da tutti e 5 i continenti e arrivati dalle varie aree distrettuali siciliane oltre che dalla Calabria, accompagnati dalla Commissione Distrettuale RYE del Distretto 2110, accolti dal Presidente del RC Siracusa e sotto la guida instancabile di Pucci Piccione, Chair del programma Rye Distrettuale, che ha aperto la terrazza della sua casa di fronte alla Cattedrale, offrendo al gruppo un ricordo spettacolare della nostra città.

L’evento ha visto anche la partecipazione delle più alte cariche distrettuali: il Governatore Sergio Malizia, la DGE Lina Ricciardello, il PDG Giovanni Vaccaro e la Segretaria Distrettuale Alessia Di Vita, la cui presenza ha sottolineato l’importanza del progetto e il sostegno costante al percorso dei giovani che hanno preso parte allo scambio.

Più che una semplice celebrazione, la tre giorni ha offerto un esempio concreto di come giovani appartenenti a Paesi oggi distanti sul piano politico, riescano a dialogare e collaborare con naturalezza. Nessuna retorica: il valore dello scambio culturale si è visto semplicemente osservando il modo in cui questi ragazzi hanno condiviso esperienze, curiosità e visioni del mondo.

Il percorso si è aperto con la tradizionale cena del Thanksgiving, momento conviviale che ha permesso a studenti, soci e famiglie ospitanti di entrare nel vivo della celebrazione e di confrontarsi su origini e significati della festività, con gli Inbound provenienti dagli States che hanno dato il primo taglio al tacchino.

Incontro l’indomani con gli studenti del Liceo scientifico “Corbino” di Siracusa, occasione utile per riflettere sul valore dello scambio internazionale e confrontare prospettive giovanili diverse, ma compatibili.

E a seguire, come non sottolineare la partecipazione dei ragazzi ad una lezione-laboratorio presso l’Istituto Nazionale del Dramma Antico, dove si sono messi in gioco con esercizi di drammatizzazione e attività espressive legate al teatro classico.

La giornata si è conclusa alla Lega Navale Italiana – Sez. di Siracusa, con un giropizza semplice e gioioso, perfetto per continuare a stringere legami in un contesto rilassato, tra mare, risate e scambi spontanei.

L’ultimo giorno ha lasciato spazio alla libertà: un “libera tutti” che ha permesso ai ragazzi di vivere Ortigia secondo i propri ritmi, tra passeggiate, foto, mercatini, souvenirs e il piacere di stare insieme senza programmi rigidi. Tre giorni che non hanno preteso di lanciare proclami, ma che hanno dimostrato quanto gli scambi internazionali possano creare ponti reali in un mondo di muri sempre più alti. A Siracusa, per un fine settimana, i giovani del Rotary Youth Exchange hanno ricordato che la comprensione reciproca non è un ideale astratto, ma una pratica quotidiana che si costruisce, incontro dopo incontro.