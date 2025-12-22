Tre macro aree in provincia di Siracusa per Forza Italia, nominati i 3 responsabili

Si è svolta ieri a Rosolini, nella Segreteria politica dell’On. Riccardo Gennuso, la mattinata dedicata agli auguri, nell’imminenza del Santo Natale e dell’arrivo del nuovo anno.

Numerosissimi gli intervenuti da tutta la provincia di Siracusa, Segretari e delegati comunali, Consiglieri e amministratori, militanti, iscritti e simpatizzanti di Forza Italia, vicini al Deputato regionale Riccardo Gennuso e all’On. Pippo Gennuso, in un clima di festa e di grande entusiasmo. Molti e interessanti gli spunti emersi negli interventi del Segretario provinciale, Corrado Bonfanti, dell’On. Riccardo Gennuso e degli interventi non programmati, tutti diretti a buttare le basi per affrontare, nel migliore dei modi, le prossime sfide politiche che vedranno impegnato il nostro Movimento.

Sono tante e ravvicinate le tornate elettorali amministrative che precederanno le elezioni politiche e regionali.

C’è tanta carne a fuoco, in un arco temporale molto ristretto, che impone un cambio di passo al partito; nella nostra provincia, occorre una organizzazione forte, competitiva e allo stesso tempo snella e efficace. Per queste ragioni, si è pensato di suddividere la provincia in tre macro aree, Nord, Centro e Sud, e individuare dei responsabili della segreteria particolare dell’On. Gennuso quali punti di riferimento e interfacce dirette con la Segreteria provinciale e con il Deputato regionale.

In questo modo, grazie anche al lavoro che dovranno continuare a fare con ancora più penetrazione nel tessuto sociale di riferimento e con maggiore coinvolgimento, i Segretari e Delegati cittadini e tutti i responsabili di Dipartimento, si potrà perfezionare una squadra solida e affidabile per affrontare le future sfide con ancora più consapevolezza della nostra forza e certezza sulle future sfide politiche.

Si è convenuto di indicare come responsabile dell’area Nord, (Lentini, Augusta, Priolo, Carlentini e Francofonte) la Consigliera comunale di Francofonte, Vanessa Inpeduglia, per l’area Centro (Melilli, Sortino, Siracusa, Floridia, Solarino, Canicattini Bagni e zona montana) il Consigliere comunale di Siracusa, Cosimo Burti, per l’area Sud (Avola, Noto, Rosolini, Pachino e Portopalo di Capo Passero) il Consigliere comunale di Avola, Luciano Bellomo.