Tre medaglie ai Mondiali, la forza della squadra e verso il 2026 per fare ancora meglio: l’intervista a Vincenzo Maiorca

Dalla Muraglia cinese ai riflettori delle piste, passando per l’orgoglio di vestire l’azzurro. Vincenzo Maiorca torna a Siracusa dopo i Mondiali in Cina con un bottino prezioso: tre medaglie di tre colori diversi, simbolo di una stagione difficile ma straordinaria.

«Il mondiale è andato molto bene – racconta – sono tornato a casa con un argento, un bronzo e l’oro in staffetta con la nazionale. Più di così non potevo chiedere».

Il primo podio è arrivato nei 200 metri con un sorprendente bronzo: «Mi ero qualificato con il settimo tempo, non eravamo soddisfatti. Abbiamo rivisto i video, corretto qualche dettaglio sulla partenza e in finale è arrivata la medaglia. Non ce l’aspettavamo ed è stata una soddisfazione enorme».

Poi la staffetta, dove l’Italia si è confermata tra le nazioni più forti del mondo: «Eravamo campioni in carica e ci credevamo poco, la pista non era facile. Alla fine siamo arrivati secondi, ma la Colombia è stata retrocessa per una manovra scorretta e così abbiamo conquistato l’oro. Un successo di squadra che vale doppio».

Infine l’argento nei 100 metri, la gara più attesa: «All’Europeo ero campione, ci credevo fino all’ultimo. Ho dato tutto, ma lo spagnolo è stato più bravo. In questi casi bisogna solo alzare le mani e fare i complimenti. Ho fatto la mia gara e sono soddisfatto».

Non solo successi personali: l’Italia ha chiuso il mondiale con 18 medaglie complessive, confermandosi per il terzo anno consecutivo vice campione del mondo dietro la Colombia. «Siamo un gruppo unito, sempre lo stesso da tre anni. I risultati parlano chiaro: il sostegno reciproco fa la differenza, in pista e fuori». L’esperienza cinese non è stata semplice, soprattutto fuori dalla pista. «Il cibo è stato la parte più dura: friggevano tutto, persino l’aria. Per venti giorni ho mangiato solo riso cantonese e pesce alla soia. Per fortuna, negli ultimi giorni, un delegato ha cucinato pasta e pesto con ingredienti arrivati dall’Italia: sembrava il paradiso».

La stagione si è chiusa, ma lo sguardo è già rivolto al prossimo anno: «L’obiettivo è il mondiale in Paraguay a novembre 2026. Sarà difficile, i colombiani giocheranno quasi in casa. Ma ci prepareremo al meglio, magari andando un mese prima per abituarci alla pista».

E sul bilancio personale non ha dubbi: «Sono soddisfatto. Tre medaglie su cinque gare in una stagione complicata sono un grande risultato. Ora un po’ di riposo, ma presto tornerò in pista con ancora più motivazioni».