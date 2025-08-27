Tre mesi dopo il congresso cittadino, la sveglia dei Giovani democratici di Siracusa: “Pd, se ci sei, batti un colpo”

Sono trascorsi ormai tre mesi da quel venerdì in cui si è celebrato il congresso cittadino del Partito Democratico siracusano. Da allora, la situazione è rimasta immobile. Tentativi di mediazione falliti, proroghe senza fine, ipotesi di “terzi nomi”, e trattative condotte dall’alto.

“Il risultato è evidente: un partito cittadino che appare privo di direzione politica, paralizzato da logiche interne che con difficoltà può oggi esprimere progettualità e offrire credibilità alla comunità siracusana – dice Luca Santoro, segretario comunale dei Giovani Democratici – In questo contesto, lanciamo un appello alla responsabilità, non soltanto rivolto ai dirigenti del Partito, ma all’intera comunità democratica e progressista della provincia di Siracusa: noi giovani ci siamo: lavoriamo quotidianamente sul territorio, promuoviamo iniziative, creiamo spazi di confronto e, nonostante tutto, continuiamo a dare voce e visibilità al Partito Democratico, che invece appare in difficoltà nel prendersi la responsabilità politica del suo stesso impasse e ad operare concretamente per risolverlo. Non intendiamo restare complici di un harakiri politico a cui siamo tristemente destinati, né spettatori passivi di logiche che nulla hanno a che vedere con il progressismo che vogliamo rappresentare. Riteniamo indispensabile restituire centralità agli iscritti e ai militanti, ascoltare le loro voci e valorizzarne le idee. Non possiamo aspettare ancora mediazioni eterodirette da livelli regionali, nazionali o persino europei, che poco conoscono le dinamiche della nostra città. È necessario rispettare gli iscritti e le iscritte e, per questa ragione, lanceremo un invito pubblico a tutti i tesserati del Partito Democratico siracusano. Vogliamo avviare un confronto autentico, diretto e inclusivo, capace di rimettere al centro chi vive e anima quotidianamente il partito”.





I Gd si faranno promotori di un incontro di discussione aperto con l’obiettivo di ascoltare le opinioni di tutti, nel tentativo di superare progressivamente l’attuale stallo e costruire un partito autorevole, competente e all’altezza delle sfide future.

“Noi la strada l’abbiamo indicata: ascoltare i militanti, rimettere al centro il partito, aprire un dibattito vero. Ora tocca al Partito Democratico scegliere se continuare a restare fermo in un pantano di logiche autoreferenziali, oppure cogliere questa chiamata alla responsabilità e tornare a guardare al futuro con coraggio – conclude -. Al netto di ciò, se questo percorso non dovesse produrre risultati concreti, saremo costretti a trarre le nostre conclusioni rispetto al ruolo dei Giovani Democratici nel PD siracusano. Lo faremo con chiarezza e senza ambiguità, consapevoli che la nostra autonomia statutaria e politica ci permette di proseguire comunque il nostro lavoro sul territorio. Non resteremo prigionieri di un immobilismo che non ci appartiene: continueremo a costruire spazi di partecipazione, idee e azioni concrete per la nostra comunità, fermamente convinti delle nostre idee e nella consapevolezza che la politica non può permettersi di restare immobile”.