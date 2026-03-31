Tre nuove assunzioni al Comune di Priolo Gargallo

Nuove assunzioni al Comune di Priolo Gargallo. Si tratta di tre amministrativi. Il sindaco Pippo Gianni e l’Amministrazione hanno incontrato i neo assunti per complimentarsi e augurare loro un buon inizio.

Negli ultimi anni sono state oltre 60 le nuove assunzioni al Comune di Priolo, così “è stato rafforzato l’organico del nostro Comune con personale qualificato, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini – sottolinea il sindaco Gianni – A questo si aggiungono le tante progressioni orizzontali e verticali effettuate in questi anni. Un lavoro seguito dall’assessore al Personale, Maria Grazia Pulvirenti”.