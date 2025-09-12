Tre poliziotti liberi dal servizio salvano due turiste francesi in difficoltà al largo dell’Isola delle Correnti

Storia a lieto fine: due donne francesi che non riuscivano a tornare a riva sono state salvate da tre poliziotti liberi dal servizio.

È successo al largo dell’Isola delle Correnti, dove due donne francesi ultrasessantenni sono rimaste intrappolate al largo, trascinate dalla forte corrente che impediva loro di rientrare a riva.

A dare l’allarme è stata una connazionale di 35 anni che, accortasi del pericolo, ha iniziato a urlare chiedendo aiuto. Le grida sono state udite da tre allievi vice ispettori della Polizia di Stato, liberi dal servizio: Gabriele, Iacopo e Francesco, attualmente impegnati nel corso di formazione a Spoleto.

I giovani poliziotti hanno immediatamente valutato la situazione: dopo aver chiesto a un passante di allertare il 118, si sono tuffati in mare e, affrontando onde e correnti insidiose, hanno raggiunto le due turiste in difficoltà. Con grande sangue freddo sono riusciti a riportarle in salvo, conducendole a riva.

Le donne, provate ma in buone condizioni di salute, sono state assistite dal personale sanitario giunto sul posto.