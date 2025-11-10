Tre prelievi multiorgano nelle ultime due settimane all’ospedale di Siracusa

Tre prelievi multiorgano nelle ultime due settimane sono stati eseguiti all’ospedale Umberto I di Siracusa su altrettanti pazienti ricoverati nel reparto di Anestesia e Rianimazione diretto da Francesco Oliveri e deceduti per massiva emorragia cerebrale spontanea.

In tutti e tre i casi sono stati prelevati fegato, reni e cornee dall’equipe dell’ISMETT di Palermo e dall’equipe di Oftalmologia dell’ospedale aretuseo in sinergia con le varie Unità operative coinvolte e con il personale medico e infermieristico del reparto di Rianimazione e della Sala operatoria.

Le donazioni sono state possibili grazie alla generosità dei familiari che hanno espresso la non opposizione ai prelievi e al lavoro del Coordinamento Aziendale per i Prelievi e i Trapianti diretto da Graziella Basso, del Servizio 118 che ha seguito la logistica e del Coordinamento regionale Trapianti per la tipizzazione tissutale e la valutazione d’idoneità degli organi.

“A tutte le Unità operative che hanno partecipato ai prelievi, ai medici e agli infermieri della Rianimazione e della Sala operatoria – dichiara Graziella Basso – va il nostro ringraziamento per l’elevata professionalità dimostrata e per lo spirito di collaborazione che caratterizza tutte le fasi del percorso dalla donazione al trapianto, due atti di profonda umanità e civiltà. Dall’inizio di quest’anno sono stati eseguiti sette prelievi multiorgano a conferma della grande sensibilità dei siracusani sul tema della donazione degli organi che registra in questa provincia una bassa percentuale di opposizioni”.

“Tale risultato – afferma il direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione Francesco Oliveri – è stato raggiunto per merito di un importante lavoro di squadra e della qualità delle cure prestate in Rianimazione, anche quando non conducono alla sopravvivenza del paziente”.

“Rinnovo ai familiari il cordoglio e la vicinanza di tutta l’Azienda – sottolinea il direttore sanitario Salvatore Madonia – e li ringraziamo per il grande gesto di altruismo che hanno compiuto in un momento così tanto doloroso. L’ospedale Umberto I è costantemente attivo nella Rete Trapiantologica Siciliana e nel diffondere la cultura della donazione. Un lavoro complesso che ogni volta chiama a raccolta tantissime professionalità per un obiettivo così nobile, ovvero dare una nuova speranza di vita a tante persone che attendono il trapianto”.